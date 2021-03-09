Члены Конгресса от Республиканской партии призвали госсекретаря США Энтони Блинкена ввести дополнительные санкции против"Северного потока-2". Они требуют внести в список другие компании, которые участвуют в строительстве газопровода.

Республиканцы также заявили о расхождении между решительными заявлениями против газопровода и реальными действиями администрации Джо Байдена.

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Мы опасаемся, что это расхождение можно объяснить только желанием оставить пространство для закулисного соглашения с Германией. Любая сделка, которая не останавливает завершение "Северного потока-2", будет ошибочной,

– отмечают политики.

США ввели санкции только против одной компании

Соединенные Штаты ввели санкции только против российской компании "КВТ-Рус", которая является владельцем судна-трубоукладчика "Фортуна".

Эти ограничения, мол, анонсировала еще администрация 45-го президента США Дональда Трампа в конце его пребывания на посту.

Республиканцы предоставили список судов и компаний

Представители Республиканской партии предоставили список из 15 судов и компаний, которые, по их мнению, могут быть связаны с "Северным потоком-2", и призывают принять в отношении них определенные меры.

Они также призвали скорее представить Конгрессу проект новых санкций, не дожидаясь окончания 90-дневного отчетного периода 17 мая.

Строительство "Северного потока-2": последние новости

4 марта 2021 года сенаторы США призвали Джо Байдена ввести новые санкции против участников проекта "Северный поток-2".

Администрации президента сенаторы направили соответствующее письмо. В нем говорится, что введенные сейчас санкции недостаточны.

Президент Украины напомнил союзникам, что строительство "Северного потока-2" – это вопрос энергетической безопасности для всей Европы.

Обратите внимание! Если газопровод все же достроят, Украина будет полностью интегрироваться в европейский энергетический рынок.