Члени Конгресу від Республіканської партії закликали держсекретаря США Ентоні Блінкена ввести додаткові санкції проти "Північного потоку-2". Вони вимагають внести до списку інші компанії, які беруть участь у будівництві газогону.

Республіканці також заявили про розбіжність між рішучими заявами проти газопроводу та реальними діями адміністрації Джо Байдена.

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Ми побоюємося, що цю розбіжність можна лише пояснити бажанням залишити простір для залаштункової угоди з Німеччиною. Будь-яка угода, яка не зупиняє завершення "Північного потоку-2", буде помилковою,

– зазначають політики.

США запровадили санкції лише проти одної компанії

Сполучені Штати запровадили санкції лише проти російської компанії "КВТ-Рус", яка є власником судна-трубоукладача "Фортуна".

Ці обмеження, мовляв, анонсувала ще адміністрація 45-го президента США Дональда Трампа наприкінці його перебування на посаді.

Республіканці надали список суден і компаній

Представники Республіканської партії надали список з 15 суден і компаній, які, на їхню думку, можуть бути пов'язані з "Північним потоком-2", і закликають вжити щодо них певних заходів.

Вони також закликали швидше представити Конгресу проєкт нових санкцій, не чекаючи закінчення 90-денного звітного періоду 17 травня.

Будівництво "Північного потоку-2": останні новини

4 березня 2021 сенатори США закликали Джо Байдена ввести нові санкції проти учасників проєкту "Північний потік-2".

Адміністрації президента сенатори направили відповідний лист. У ньому мовиться, що запроваджені наразі санкції є недостатніми.

Президент України нагадав союзникам, що будівництво "Північного потоку-2" – це питання енергетичної безпеки для всієї Європи.

Зверніть увагу! Якщо газопровід таки добудують, Україна буде повністю інтегруватись в європейський енергетичний ринок.