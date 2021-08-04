Україна стає вразливою для російської агресії

Україна не здається у питанні "Північного потоку-2" навіть після того, як Байден і Меркель погодилися не карати Росію за будівництво труби та запропонували Києву деякі компенсатори. Мовиться про контракт ще на 10 років та 1 мільярд доларів у Зелений фонд.

К теме Украина может остаться голой перед Путиным: чем опасное соглашение по "Северном потоке-2"

Очевидно, що це не знімає головну проблему – Україна в разі зупинки транзиту стає дуже вразливою для російської агресії, адже газові поставки більше не будуть виконувати роль щита.

Тому неочікувано для європейців, але Україна запропонувала розпочати консультації з Єврокомісією щодо "Північного потоку-2" відповідно до статті 274 Угоди про асоціацію з ЄС. У Європі оцінили кмітливу реакцію міністра закордонних справ Дмитра Кулеби.

Один з європейських чиновників заявив, що Україна вчинила правильно, щоб не складалося враження, що чинна угода з ЄС нібито накладає відповідальність лише на українську сторону. Цей пункт угоди про асоціацію між Україною та Євросоюзом передбачає консультації, які не було проведено.

Що передбачає стаття угоди

Дослівно, стаття 274 угоди, заради якої українців вийшли на майдан у 2013 році, коли підписувати її відмовився Янукович, звучить так: "Сторони (тобто Україна та Євросоюз) мають у разі необхідності, проводити консультації одна з одною або координувати свої дії стосовно розвитку інфраструктури".

Чим завершаться ці консультації, невідомо, але точно Україна має керуватися правилом – поки все не вирішено, нічого не вирішено. Поки у нас є хоча би теоретичний шанс зупинити "потік", ним треба скористатися.

Крім фізичної добудови, попереду нас чекатимуть баталії щодо страхування труби та її сертифікації, без чого вона не запрацює. Санкції на ці дії теж можуть бути результативними. Однак важливим є і те, що готовність українців битися за свій інтерес заохочує наших союзників у Америці.

Читайте также Дипломаты 9 стран обнародовали совместное заявление против "Северного потока-2"

Байдена закликали ввести санкції та змінити позицію

Так, у американському Конгресі сенатор Пет Томі та ще 11 республіканців, що входять до складу комітету з питань банківської діяльності, погрожують заблокувати двох кандидатів до міністерства фінансів, якщо адміністрація Байдена не змінить свою позицію щодо трубопроводу "Північний потік-2" та не введе нові санкції щодо проєкту.

Лист до міністра фінансів Джанет Йеллен опублікувало міжнародне агентство Блумберг: "Трубопровід "Північний потік-2" безпосередньо шкодить інтересам національної безпеки США та наших союзників та партнерів".



"ПП-2" шкодить інтересам США / Фото з офіційного сайту Nord Stream-2

За своїм змістом аргументи сенаторів-республіканців повністю співзвучні позиції України: "Якщо цей проєкт буде завершено, він збільшить зловмисний вплив Володимира Путіна на Європу, дестабілізує крихку безпеку України та стимулюватиме подальшу агресію Росії".

За американським законом, заступники міністра фінансів, а їх посади правильно називаються заступник секретаря Департаменту казначейства, мають пройти погодження в профільному комітеті Сенату. Ці 2 кандидатури були внесені. Мовиться про:

Брайана Нельсона, якого хочуть бачити заступником секретаря з питань тероризму та фінансових злочинів;

Елізабет Розенберг, на посаду помічниці секретаря з питань фінансування тероризму.

Президент Байден запропонував їх ще 26 травня, але вже 2 місяці вони не можуть приступити до роботи.

"Північний потік-2" зашкодив роботі Байдена

"Північний потік-2" став каменем спотикання для формування команди Байдена. Оскільки Сенат розділений навпіл між демократами та республіканцями, спротив усіх 12 республіканських членів банківського комітету Сенату означає великі проблеми для Байдена.

Актуально Байден не будет нас сдавать, – Климкин о "Северном потоке-2"

Не кращою ситуація є в інших комітетах. Кілька демократів, зокрема голова Комітету Сенату із закордонних зв'язків Боб Менендес заявив: "Я продовжую бути проти газопроводу "Північний потік-2", який негативно вплине на безпеку України та Європи".

У США скасували штрафні санкції проти друга Путіна

Сенатори-республіканці хочуть, щоб адміністрація Байдена наклала санкції на трубопровід відповідно до Закону про протидію противникам Америки. Їхня логіка така, що компанія, яка контролює роботу на трубопроводі Nord Stream 2 AG, яка веде бізнес із санкційними організаціями, також підпадає під санкції сама.

Однак такі санкції означали би тотальну зупинку робіт, і адміністрація Байдена на них не погодилася і скасувала штрафні санкції щодо Nord Stream 2 AG та її виконавчого директора Матіаса Варніга, колишнього агента Штазі та друга Путіна, з міркувань національної безпеки.



У Байдена скасували санкції проти друга Путіна / Фото з офіційного сайту Nord Stream-2

Це викликало вкрай негативну реакцію у одного з авторів цих санкційних механізмів, закладених у американські закони, які інвестував чимало часу та зусиль в створення механізмів покарання росіян.

Мовиться про сенатора-республіканця Теда Круза з Техасу. Круз взагалі пішов на екстраординарні кроки та заблокував погодження на рівні комітету Сенату затвердження на життєво важливі посади в Держдепартаменті, який виконує у Америці роль міністерства закордонних справ.

Важно Соглашение США и Германии по "Северному потоку-2" – недочет на всех уровнях, – СМИ

Це, своєю чергою, створює великі незручності Байдену, який хоче призначити своїх людей у зовнішній політиці. Вже близько 60 кандидатів у Державний департамент чекають на підтвердження. Через 6 місяців після інавгурації Байдена, лише 6 кандидатів у Державний департамент були затверджені на засіданні Сенату.

Я з нетерпінням чекаю, щоб скасувати блокування. Для цього слід лише ввести санкції проти "Північного потоку-2", як того вимагає федеральний закон США,

– сказав Круз.

Щоправда, голова комітету Менендес, який також проти "Північного потоку-2", не підтримав республіканця Круза, бо є демократом. Круз і Менендес почали публічно з'ясовувати стосунки в залі Сенату.

Сварка між Менендесом та Крузом

Голова комітету демократ Менендес звинуватив Круза в тому, що він шантажує комітет заради своїх президентських амбіцій. На що Круз голосно відповів: "Я зробив це через ту політику, яку ви, пане голово комітету, підтримали, коли адміністрація Байдена зробила подарунок Путіну та Росії".

Тут правда полягає в тому, що Тед Круз справді має амбіції стати президентом США, і Україні дуже пощастило, що у нас знайшовся такий союзники в Сенаті.

По-перше, у Круза завжди була дуже антиросійська персональна позиція. По-друге, його виборці і донори виборчої кампанії займаються експортом скрапленого газу, який конкурував би на європейському ринку з російським.

По-третє, сам по собі Круз – знакова особистість. Він – перший політик латиноамериканського походження, обраний сенатором США від Техасу. У 2016 році він виставляв свою кандидатуру на праймеріз президентських виборів від Республіканської партії і на старті кампанії займав у республіканців друге місце, поступаючись тільки Дональду Трампу.

Довідка. У підсумку він закінчив праймеріз, отримавши 36,6% голосів проти 53,3% у Трампа в Індіані. Ці гідні результати показало його високий авторитет серед республіканців.

Україні пощастило залучити в якості лобістів в інтересах "Нафтогазу" і проти "Північного потоку-2" компанію Yorktown Solutions LLC на чолі з Даніелем Вайдич. Один з рядків в його біографії – робота у виборчій кампанії Теда Круза, що допомогло переконати техасця у проукраїнській позиції.

Зі зверненням до президента Байдена щодо "Північного потоку-2" виступила і чисельна група українських політиків, антикорупціонерів та активістів. Вони висловили глибоке розчарування у зв'язку з рішенням щодо газопроводу.



До Байдена звернулись українці через "ПП-2" / Фото з офіційного сайту Nord Stream-2

"Це означає додаткові десятки мільярдів доларів для російського державного бюджету, які будуть використані для фінансування злочинної діяльності в США та військової агресії проти України. Ці гроші будуть використані для підтримки деспотичних режимів, а Україна втратить критичний стримуючий фактор проти загострення російської агресії", – заявив активісти.

Росія не приховує справжні наміри

Тим часом Росія не ховає своїх справжніх намірів – вони знову відмовилися бронювати додаткову транзитну потужність через Україну на серпень. Так само було з аукціонами на травень, червень і навіть на липень.

Вони не беруть додатковий обсяг транзиту через Україну, не зважаючи на планові ремонти на головних експортних магістралях концерну: перший "Північний потік" і "Ямал-Європа". Транзит компенсують відбором газу зі сховищ в Європі. На ринку Європи утворюється дефіцит.

Рекомендуем Европа хочет получать газ без каких-либо проблем, – эксперт о запуске "Северного потока-2"

Українські газовики це традиційно називають "шантажем" Європи. І ціни на газ вже справді досягли рекордних розмірів. "Газпром", не ховаючись, напряму намагається змусити Європу запустити "Північний потік-2". Можливо, хоч це приведе до тями Америку, а Україна продовжує свою боротьбу.