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      "Северный поток-2" приостановили строить, – СМИ

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      "Северный поток-2" приостановили строить, – СМИ
      "Северный поток-2" приостановили строить, – СМИ / Фото из открытых источников

      Корабль "Pioneering Spirit", который принадлежит швейцарской компании Allseas, временно прекратил строить российский газопровод в обход Украины "Северный поток-2".

      Причиной приостановки работы стала "необходимость выполнить обязательства перед третьей стороной", сообщают в иностранных СМИ.

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      Другими словами это означает, что компания должна выполнить другой заказ. Такой перерыв в работе крупнейшего в мире судна для прокладки морских трубопроводов был предусмотрен в контракте с "Газпромом".

      Корабль должен вернуться в Балтийское море и возобновить свою работу в течение марта 2019 года,
      – говорится в сообщении.

      В дочерней компании "Газпрома", которая строит "Северный поток-2", отмечают, что строительство газопровода идет по графику.

      Закончить строительство планируют в конце 2019 года. В то же время контракт на транзит газа через газотранспортную систему Украины заканчивается 31 декабря 2019 года.

      Что такое "Северный поток-2"?
      Это вторая ветка уже имеющегося "Северного потока". Его строят не только для того, чтобы распространить свое влияние в Европе, но и чтобы обойти транзитные сборы Украины. Новый проект начинается в российском Выборге, проходит по дну Балтийского моря и пролегает между странами Балтии, Финляндией, Польшей, Швецией, Данией и наконец заканчивается в немецком Грейсфальде. В общем – 1230 километров. Уже построено примерно 700. С точки зрения доходности – это вообще не выгодный проект.

      Где проходит "Северный поток-2"

      Против строительства газопровода выступили Польша, страны Балтии, Украина, Молдова, Словакия, США и Дания. Появление этого газопровода увеличит зависимость ЕС от российского "Газпрома", который уже поставляет около трети объемов газа в ЕС.

      Украина после запуска "Северного потока-2" потеряет не только доход от транзита голубого топлива, но и геополитический рычаг воздействия.

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      Теги: Новости Украины Новости политики Украина – Россия Новости России Газ Газпром Северный поток-2
      Источник: 24 Канал
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