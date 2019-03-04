"Північний потік-2" призупинили будувати, – ЗМІ

Корабель Pioneering Spirit, що належить швейцарській компанії Allseas, тимчасово припинив будувати російський газопровід в обхід України "Північний потік-2".

Причиною призупинення роботи стала "необхідність виконати зобов’язання перед третьою стороною", повідомляють в іноземних ЗМІ.

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Іншими словами це означає, що компанія має виконати інше замовлення. Така перерва у роботі найбільшого у світі судна для прокладання морських трубопроводів була передбачена у контракті з Газпромом.

Корабель має повернутися до Балтійського моря та відновити свою роботу протягом березня 2019 року,

– йдеться у повідомленні.

Все ж у дочірній компанії Газпрому, яка будує "Північний потік-2", зазначають, що будівництво газопроводу відбувається за графіком.

Закінчити будівництво планують на кінець 2019 року. Водночас контракт на транзит газу через газотранспортну систему України закінчується 31 грудня 2019 року.

Що таке "Північний потік-2"?Це друга гілка вже наявного "Північного потоку". Його будують не тільки для того, щоб поширити свій вплив у Європі, а й щоб обійти транзитні збори України. Новий проект починається у російському Виборзі, проходить на дні Балтійського моря і пролягає між країнами Балтики, Фінляндією, Польщею, Швецією, Данією та нарешті закінчується у німецькому Ґрейсфальді. Загалом – 1230 кілометрів. Вже побудовано приблизно 700. З точки зору прибутковості – це взагалі не вигідний проект.



Де проходить "Північний потік-2"



Проти будівництва газопроводу виступили Польща, країни Балтії, Україна, Молдова, Словаччина, США та Данія. Поява цього газопроводу збільшить залежність ЄС від російського "Газпрому", який вже постачає близько третини обсягів газу в ЄС.



Україна після запуску "Північного потоку-2" втратить не лише дохід від транзиту блакитного палива, але й геополітичний важіль впливу.