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      "Північний потік-2" призупинили будувати, – ЗМІ

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      "Північний потік-2" призупинили будувати, – ЗМІ
      "Північний потік-2" призупинили будувати, – ЗМІ / Фото з відкритих джерел

      Корабель Pioneering Spirit, що належить швейцарській компанії Allseas, тимчасово припинив будувати російський газопровід в обхід України "Північний потік-2".

      Причиною призупинення роботи стала "необхідність виконати зобов’язання перед третьою стороною", повідомляють в іноземних ЗМІ.

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      Іншими словами це означає, що компанія має виконати інше замовлення. Така перерва у роботі найбільшого у світі судна для прокладання морських трубопроводів була передбачена у контракті з Газпромом.

      Корабель має повернутися до Балтійського моря та відновити свою роботу протягом березня 2019 року,
      – йдеться у повідомленні.

      Все ж у дочірній компанії Газпрому, яка будує "Північний потік-2", зазначають, що будівництво газопроводу відбувається за графіком.

      Закінчити будівництво планують на кінець 2019 року. Водночас контракт на транзит газу через газотранспортну систему України закінчується 31 грудня 2019 року.

      Що таке "Північний потік-2"?Це друга гілка вже наявного "Північного потоку". Його будують не тільки для того, щоб поширити свій вплив у Європі, а й щоб обійти транзитні збори України. Новий проект починається у російському Виборзі, проходить на дні Балтійського моря і пролягає між країнами Балтики, Фінляндією, Польщею, Швецією, Данією та нарешті закінчується у німецькому Ґрейсфальді. Загалом – 1230 кілометрів. Вже побудовано приблизно 700. З точки зору прибутковості – це взагалі не вигідний проект.

      Де проходить "Північний потік-2"

      Проти будівництва газопроводу виступили Польща, країни Балтії, Україна, Молдова, Словаччина, США та Данія. Поява цього газопроводу збільшить залежність ЄС від російського "Газпрому", який вже постачає близько третини обсягів газу в ЄС.

      Україна після запуску "Північного потоку-2" втратить не лише дохід від транзиту блакитного палива, але й геополітичний важіль впливу.

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      Теги: Новини політики Новини України Україна – Росія Новини Росії Газ Північний потік-2 Газпром
      Джерело: 24 Канал
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