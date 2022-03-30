Об этом рассказал Сергей Гайдай – глава Луганской областной военной администрации. По его словам, в частности речь идет о Северодонецке, который полностью без электроэнергии.

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Гайдай: Обеспечить на 100% потребности людей не удается

Гайдай отметил, что в результате вражеского обстрела вообще повреждена вся критическая инфраструктура Луганской области. До сих пор не могут наладить электроэнергию в определенных городах.

Северодонецк остался полностью без электричества,

– подтвердил он.

Однако глава Луганской ОВА предположил, что возможно в следующие 2 дня все же удастся возобновить поставки электроэнергии хотя бы на часть города, но это опять же до очередного обстрела российских захватчиков.

Остается сложной ситуация и с продовольственными товарами. Гайдай констатировал, что еду не могут привезти в полном объеме и количестве, которое нужно, например, в Попасную, Рубежное или даже в Североднецк и Лисичанск.

"Приезжают достаточно вагонов для того, чтобы мы обеспечили людей, но у нас даже транспорта не хватает довезти. Все же остались более 200 тысяч человек на территории, подконтрольной Украине. Обеспечить на 100% все их потребности просто невозможно", – сообщил глава Луганской ОВА.

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