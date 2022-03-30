Про це в національному ефірі розповів Сергій Гайдай – голова Луганської обласної військової адміністрації. За його словами, зокрема мовиться про Сєвєродонецьк, який повністю без електроенергії.

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Гайдай: Забезпечити на 100% потреби людей не вдається

Гайдай зазначив, що унаслідок ворожого обстрілу взагалі пошкоджена вся критична інфраструктура Луганщини. Досі не можуть налагодити електроенергію в певних містах.

Сєвєродонецьк залишився повністю без електрики,

– підтвердив він.

Проте очільник Луганської ОВА припустив, що можливо у наступні 2 дні все ж вдасться відновити постачання електроенергії хоча б на частину міста, але це знову ж таки до чергового обстрілу російських загарбників.

Залишається ситуація складна і з продовольчими товарами. Гайдай констатував, що їжу не можуть привезти у повному обсязі та кількості, яка потрібна, наприклад, у Попасне, Рубіжне чи навіть у Сєвєроднецьк та Лисичанськ.

"Приїжджають достатньо вагонів для того, щоб ми забезпечили людей, але в нас навіть транспорту не вистачає довезти. Усе ж таки залишились більше ніж 200 тисяч людей на території підконтрольній Україні. Забезпечити на 100% всі їхні потреби просто неможливо", – повідомив голова Луганської ОВА.

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