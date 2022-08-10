российские оккупанты в разрушенных ими городах устраивают настоящий ад. Ложь российских пропагандистов о "восстановлении" городов никто не собирается воплощать в жизнь, враг после себя хочет оставить выжженную землю и вообще не беспокоится о мирном населении.

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Какая ситуация в Северодонецке после оккупации

Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай сообщил, что россияне врут мирным жителям о восстановлении городов, но на самом деле ничего делать не собираются. Об этом он рассказал в эфире национального телемарафона, передает 24 канал.

Ярким примером лжи россиян является Северодонецк. Раньше это был обычный мирный город с центральным водоснабжением, газоснабжением и электроэнергией. После прихода русских оккупантов в городе нет даже элементарных для 21 века удобств.

Они там поставили палатки на улицах, где люди могут умыться, потому что дома они этого сделать не могут. Это просто какое-то средневековье,

– рассказал Гайдай.

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