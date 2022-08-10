російські окупанти у зруйнованих ними містах влаштовують справжнє пекло. Брехню російських пропагандистів про "відновлення" міст ніхто не збирається втілювати в життя, ворог по собі хоче залишити випалену землю та взагалі не турбується про мирне населення.

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Яка ситуація у Сєвєродонецьку після окупації

Очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай повідомив, що росіяни брешуть мирним мешканцям про відновлення міст, але насправді нічого робити не збираються. Про це він розповів в ефірі національного телемарафону, передає 24 канал.

Яскравим прикладом брехні росіян є Сєвєродонецьк. Раніше це було звичайне мирне місто з центральним водопостачанням, газопостачанням та електроенергією. Після приходу російських окупантів у місті немає навіть елементарних для 21 століття благ.

Вони там поставили намети на вулицях, де люди можуть помитися, тому що вдома вони цього зробити не можуть. Це просто якесь середньовіччя,

– розповів Гайдай.

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