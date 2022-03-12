В школах возникли пожары

Враг "прошелся" по городу Северодонецк в Луганской области. Оккупанты постоянно осуществляют обстрелы, что мешает работать спасателям.

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В Северодонецк рашисты совершили обстрел:

школ;

квартиры в многоэтажном доме;

магазина;

гаража.

Из-за обстрела в спортивной и общеобразовательных школах произошли пожары.

Последствия обстрелов оккупантов / Фото спасателей

Последствия обстрелов оккупантов / Фото спасателей

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