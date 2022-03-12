У школах виникли пожежі

Ворог "пройшовся" по місту Сєвєродонецьк, що в Луганській області. Окупанти постійно здійснюють обстріли, що заважає працювати рятувальникам.

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У Сєвєродонецьк рашисти здійснили обстріл:

  • шкіл;
  • квартири у багатоповерховому будинку;
  • магазину;
  • гаражу.

Через обстріл у спортивній та загальноосвітніх школах сталися пожежі.


Наслідки обстрілів окупантів / Фото рятувальників


Наслідки обстрілів окупантів / Фото рятувальників

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