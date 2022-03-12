Об этом сообщил глава Луганской военно-гражданской администрации Сергей Гайдай. Также он рассказал о ситуации в других городах на востоке Украины.

К теме Враг уничтожил Северодонецк: фото ужасных последствий обстрелов

В частности в Лисичанске в связи с отсутствием электро- и водоснабжения приостановлена работа 11 котельных КП "Лисичансктеплосеть". Частично ограничена подача воды в Попасную и Золотое. А в Нижнем, Нижнем-1, Новотошковском полностью отсутствует подача воды.

Гайдай сообщил, что по возможности работники ГСЧС подвозят воду в заблокированные районы городов и населенные пункты. Восстановительные работы продолжаются, люди работают без выходных, однако работы приходится приостанавливать на время обстрелов.

Напомним, вчера Генштаб сообщал, что на Донецком и Таврическом направлениях оккупанты сосредотачивают свои силы на захвате украинских городов Мариуполь и Северодонецк.

Вас может заинтересовать, что думает разведка о потерях россиян: смотрите видео