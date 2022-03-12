Про це повідомив очільник Луганської військово-цивільної адміністрації Сергій Гайдай. Також він розповів про ситуацію в інших містах на сході України.

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Зокрема у Лисичанську в зв’язку з відсутністю електро- та водопостачання призупинено роботу 11 котелень КП "Лисичанськтепломережа". Частково обмежено подачу води у Попасну та Золоте. А в Нижнє, Нижнє-1, Новотошківське повністю відсутня подача води.

Гайдай повідомив, що за можливості працівники ДСНС підвозять воду у заблоковані райони міст та населені пункти. Відновлювальні роботи тривають, люди працюють без вихідних, однак роботи доводиться призупиняти на час обстрілів.

Нагадаємо, вчора Генштаб повідомляв, що на Донецькому та Таврійському напрямках окупанти зосереджують свої сили на захопленні українських міст Маріуполь та Сєвєродонецьк.

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