Об этом рассказал глава Луганской ОВ Сергей Гайдай. Он подчеркнул, что кафиры давят на Северодонецк и Тошкивку, а также сжигают села в Горной и Попаснянской общинах.

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Враг отыгрывается на гражданских

Российские военные продолжают использовать тактику сожженной земли. Те населенные пункты, которые они не смогли захватить за считанные дни, буквально превращают в руины.

Поскольку захватчики недооценили наших военных, то им приходится терпеть поражение на отдельных направлениях. Да, нашим ВСУ удалось отразить очередной штурм Тошковки. Ее, заметил Гайдай, враг ежедневно разрушает.

Бьет русское войско и по Викторовке, Новоивановке, Волчеяровке, Почечному и другим населенным пунктам области. Например, в одном только Горном за минувшие сутки враг уничтожил 12 домов.

Оккупанты продолжают обстреливать Луганскую область / Фото с телеграммы Гайдая

Враг ударил по "Стеклопластику"

Сергей Гайдай добавил, что российские захватчики открыли огонь по территории предприятия "Стеклопластик". Кроме того, во вражескую атаку попал бывший завод замеров.

Глава ОВА напомнил, что в начале войны кафиры планировали захватить Киев за считанные дни. Теперь же они бросают все свои усилия на взятие под контроль Северодонецка.

Он добавил, что в городе из 100 тысяч человек осталось около 10 тысяч. И оно, что подтвердил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный – ключевая точка в системе обороны Луганщины.

В Северодонецке бои не утихают

В утренней сводке Генштаба от 16 июня сообщили, что россияне продолжают открывать огонь на Северодонецком направлении. Они избивают из всего возможного вооружения по районам Белогоровки, Лисичанска, а также самого Северодонецка.

При этом в последнем противник пробует установить полный контроль. Там до сих пор идут бои, а наши военные пытаются отразить вражеский штурм.

Вражеское войско сокращается с каждым днем. Речь как об уничтоженной технике, так и о "двухсотых" и "трехсотых" бойцах страны-агрессорки.

Оккупанты не досчитаются почти 33 тысяч бойцов

Нашим защитникам и защитница с начала полномасштабного вторжения удалось ликвидировать 32 750 российских военных . Это приблизительная цифра, которую удалось подсчитать. Реальные же потери врага могут быть значительно больше, если учитывать активность ведения боевых действий в разных направлениях.

"Вторая армия мира" стала еще и скромнее военной техники. На ее балансе на 1440 танков, 3528 боевых бронированных машин, 722 артиллерийские системы, 230 РСЗО, 97 единиц ПВО меньше.

А еще нашим военным удалось превратить в металлолом 213 самолетов, 179 вертолетов, 591 БпЛА оперативно-тактического уровня, 129 крылатых ракет, 13 судов, 2485 автомобилей и автоцистерн и 55 единиц спецтехники.

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