Также россияне повредили один из административных корпусов "Азота". Завод кафиры атаковали 1 июня. Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

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Россияне хотят полностью разрушить Луганщину

Вчера с утра они несколько раз целили по объединению "Азот". Попали в один из административных корпусов и на склад, где хранился метанол. В Лисичанске повредили здание городской больницы,

– говорится в сообщении.

Сергей Гайдай отмечает, что оккупантам в Луганской области не нужны школы, больницы, заводы и рабочие места на них. Россияне просто уничтожают и грабят область. Они делают это со злобой, потому что сами нет дома почти ничего, что для украинца является повседневностью. Но, к сожалению, это еще не все сообразили.

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Ситуация в Луганской области в течение суток 1 июня

За сутки 1 июня российские кафиры повредили еще 52 дома. То есть еще более 50 семей, а с учетом многоэтажек – гораздо больше, остались без крова. Полсотни домов область теряет каждый день. В селах и селениях, как штурмуют россияне, выгорают целые улицы. Больше всего домов россияне повредили в Горном. Их насчитывается 16. В Лисичанске – 15, во Врубовке – 9, в Северодонецке – 6, Новодружеске – 4, Николаевке – 2.

Враг продолжает штурмовать Северодонецк. При поддержке минометов безуспешно штурмовал территорию в направлении населенных пунктов Боброво и Устиновка.

Тем не менее, украинские военные продолжают защищать Донбасс. За минувшие сутки ВСУ отразили 13 атак врага. Кроме того, украинские воины уничтожили 2 танка, 6 артиллерийских систем, 8 боевых бронированных машин и четыре вражеских автомобиля. Подразделения противовоздушной обороны сбили 7 беспилотников типа "Орлан-10".

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