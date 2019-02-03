Съезд "ДемАльянса" поддержал Садового
Съезд "ДемАльянса" поддержал Садового, призвал к переговорам относительно единого кандидата в Президенты и совместного похода на парламентские выборы.
3 февраля в галерее искусств "Цех" состоялся XVI съезд партии "ДемАльянс", посвященный президентским выборам.
Во время съезда представители партии озвучили, что ситуация в стране дошла до критического уровня, когда граждане являются отчаявшимися относительно возможности изменений к лучшему.
Вернуть им эту веру может объединение демократических политических сил и победа на президентских выборах единого кандидата.
Делегаты съезда поддержали Андрея Садового как достойного быть единым кандидатом от демократических сил и призвали вступить в переговоры с другими политическими лидерами, чтобы к 28 февраля завершить процесс объединения.
Кроме этого, "ДемАльянс" призвал "Гражданскую позицию", "Самопомич", "Силу людей" и другие демократические партии идти на парламентские выборы общей командой.
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