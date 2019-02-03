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      З’їзд "ДемАльянсу" підтримав Садового

      74 Читать новость на русском
      Андрій Садовий
      Андрій Садовий

      З’їзд "ДемАльянсу" підтримав Садового, закликав до переговорів щодо єдиного кандидата в Президенти та спільного походу на парламентські вибори.

      3 лютого в галереї мистецтв "Цех" відбувся XVI з’їзд партії "ДемАльянс", присвячений президентським виборам.

      Під час з’їзду представники партії озвучили, що ситуація в країні дійшла до критичного рівня, коли громадяни є зневіреними щодо можливості змін на краще.

      Повернути їм цю віру може об’єднання демократичних політичних сил і перемога на президентських виборах єдиного кандидата.

      Делегати з’їзду підтримали Андрія Садового як гідного бути єдиним кандидатом від демократичних сил та закликали вступити в переговори з іншими політичними лідерами, аби до 28 лютого завершити процес об’єднання.

      Крім цього, "ДемАльянс" закликав "Громадянську позицію", "Самопоміч", "Силу людей" та інші демократичні партії йти на парламентські вибори спільною командою.

      Теги: Новини України Андрій Садовий Самопоміч Новини політики
      Джерело: 24 Канал
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