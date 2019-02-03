З’їзд "ДемАльянсу" підтримав Садового, закликав до переговорів щодо єдиного кандидата в Президенти та спільного походу на парламентські вибори.

3 лютого в галереї мистецтв "Цех" відбувся XVI з’їзд партії "ДемАльянс", присвячений президентським виборам.

Під час з’їзду представники партії озвучили, що ситуація в країні дійшла до критичного рівня, коли громадяни є зневіреними щодо можливості змін на краще.

Повернути їм цю віру може об’єднання демократичних політичних сил і перемога на президентських виборах єдиного кандидата.

Делегати з’їзду підтримали Андрія Садового як гідного бути єдиним кандидатом від демократичних сил та закликали вступити в переговори з іншими політичними лідерами, аби до 28 лютого завершити процес об’єднання.

Крім цього, "ДемАльянс" закликав "Громадянську позицію", "Самопоміч", "Силу людей" та інші демократичні партії йти на парламентські вибори спільною командою.