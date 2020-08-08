В субботу, 8 августа, во время съезда партии в Одессе "Национальный Корпус" заявил о решении участвовать в местных выборах-2020 и представил 12 кандидатов в Одесский городской совет.

Стрим мероприятия можно посмотреть на канале партии в Youtube. Сам съезд проходил возле Хаджибейской крепости, что на территории парка Шевченко. Там собралось около полутора тысяч делегатов и гостей, сообщает сайт Нацкорпуса.

Известно, что кандидатами от Нацкорпусу в Одессе стали: Давид Шубладзе (врач-хирург), Валерий Начвинов (предприниматель, волонтер), Сергей Варламов (руководитель одесского отделения “Национального Корпуса”), Сергей Братчук (военный, доброволец, журналист), Савицкая Виктория (педагог, общественная активистка), Яна Титаренко (эколог, общественный деятель), Демьян Ганул (зоозащитник, предприниматель), Александр Вельможко (юрист, журналист, спортсмен), Артем Гудин (педагог, тренер по боксу, вице-президент Украинской федерации смешанных единоборств “UF ММА”), Виктория Корпусова (зоозащитница, предприниматель), Евгений Нижегородов (экономист, спортсмен) и Владимир Никитенко (предприниматель).

На съезде к гостям и кандидатам обратился лидер "Национального корпуса" Андрей Билецкий. Он заявил, что на фоне активизации пророссийских политсил и увеличения влияния Москвы на внутреннюю политику Украины обязанность Нацкорпуса не допустить реванша и защитить интересы украинских граждан на местном уровне. Политик добавил, что Одесса является для партии стратегически важным городом, который на предстоящих выборах станет главным “полем битвы” с пророссийским реваншем.

"Для пятой колонны – мы опасная сила и враги, для каждого украинца мы – друзья и защитники. Надо сломать ментальные заборы и показать, что национальные силы – это "строители", что мы можем не только защитить Одессу, но и построить ее", – сообщил Андрей Билецкий.



Андрей Билецкий / Фото Нацкорпуса