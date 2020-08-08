В суботу, 8 серпня, під час з’їзду партії в Одесі "Національний Корпус" заявив про рішення брати участь у місцевих виборах-2020 та представив 12 кандидатів до Одеської міської ради.

Стрім заходу можна переглянути на каналі партії в Youtube. Сам з’їзд проходив біля Хаджибейської фортеці, що на території парка Шевченка. Там зібралося близько півтори тисячі делегатів та гостей, повідомляє сайт Нацкорпусу.

Відомо, що кандидатами від Нацкорпусу в Одесі стали: Давид Шубладзе (лікар-хірург), Валерій Начвинов (підприємець, волонтер), Сергій Варламов (керівник одеського осередку "Національного Корпусу"), Сергій Братчук (військовий, доброволець, журналіст), Савицька Вікторія (педагог, громадська активістка), Яна Тітаренко (еколог, громадська діячка), Дем'ян Ганул (зоозахисник, підприємець), Олександр Вельможко (юрист, журналіст, спортсмен), Артем Гудін (педагог, тренер з боксу, віцепрезидент Української федерації змішаних єдиноборств "UF ММА"), Вікторія Корпусова (зоозахисниця, підприємець), Євген Нижегородов (економіст, спортсмен) та Володимир Никитенко (підприємець).

На з’їзді до гостей та кандидатів звернувся лідер “Національного Корпусу” Андрій Білецький. Він заявив, що на фоні активізації проросійських політсил та збільшення впливу Москви на внутрішню політику України обов’язок Нацкорпусу не допустити реваншу та захистити інтереси українських громадян на місцевому рівні. Політик додав, що Одеса є для партії стратегічно важливим містом, яке на майбутніх виборах стане головним “полем битви” з проросійським реваншем.

"Для п’ятої колони – ми небезпечна сила й вороги, для кожного українця ми – друзі і захисники. Треба зламати ментальні паркани й показати, що національні сили – це "будівельники", що ми можемо не тільки захистити Одесу, а й розбудувати її", – повідомив Андрій Білецький.



Андрій Білецький / Фото Нацкорпусу