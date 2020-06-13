Туристы боятся ехать в Крым, ведь не хотят провести 2 недели сначала в больнице. С 15 июня местные власти отменили обязательную двухнедельную обсервацию, но только для россиян, приезжающих в Крым из РФ. Поэтому ютуб-блогеры Елена Бардовская и Виктор Петровский призывают туристов ехать на отдых на полуостров.

Об этом говорится в свежем выпуске "Крым.Реалии" специально для 24 канала от "Радио Свободы". Также в программе: Зачем Путину еще один флот. Как Россия "развела" на деньги крымчан-медиков. Ведущий: Журналист "Радио Свобода" Дмитрий Евчин.