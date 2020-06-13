Сезон в Крыму окончательно сорван: как блогеры спасают ситуацию
Туристы боятся ехать в Крым, ведь не хотят провести 2 недели сначала в больнице. С 15 июня местные власти отменили обязательную двухнедельную обсервацию, но только для россиян, приезжающих в Крым из РФ. Поэтому ютуб-блогеры Елена Бардовская и Виктор Петровский призывают туристов ехать на отдых на полуостров.
Об этом говорится в свежем выпуске "Крым.Реалии" специально для 24 канала от "Радио Свободы".
Также в программе:
Зачем Путину еще один флот.
Как Россия "развела" на деньги крымчан-медиков.
Ведущий:
Журналист "Радио Свобода" Дмитрий Евчин.