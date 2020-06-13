Туристи бояться їхати в Крим, адже хочуть провести 2 тижні спочатку в лікарні. Від 15 червня місцева влада скасувала обов'язкову двотижневу обсервацію, але лише для росіян, які приїздять до Криму з РФ. Тому ютуб-блогери Олена Бардовська та Віктор Петровський закликають туристів їхати на відпочинок на півострів.

Про це йдеться у свіжому випуску "Крим.Реалії" спеціально для 24 каналу від "Радіо Свободи". Також у програмі: Навіщо Путіну ще один флот. Як Росія "розвела" на гроші кримчан-медиків. Ведучий: Журналіст "Радіо Свобода" Дмитро Євчин.