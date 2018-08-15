Сезон закончился, не начавшись: красноречивые фото с пустых пляжей Алушты
В сети появились фото с почти пустых пляжей популярного некогда курортного города Алушта в оккупированном Крыму.
Соответствующие скриншоты были сделаны с сайта uastreaming.net.
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На изображениях видно, как на популярных ранее пляжах Алушты "Профессорский уголок", эллинге "Дельфин" и алуштинской набережной "Ротонде" слишком мало отдыхающих.
Почти пустой пляж в Алуште
Пользователи в сети саркастически комментируют такое малое количество отдыхающих. Они пишут, что лето в Крыму уже, наверное, закончилось.
"Счет: море – 1, люди – 0"
"Море – 1, люди – 0", "Закрытие сезона", – комментируют шутники.
Источник: 24 канал
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