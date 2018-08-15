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ОБВАЛ МОСТУ В ГЕНУЇ УКРАЇНІ – 27 ОЛЕГ СЕНЦОВ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Сезон закінчився, не розпочавшись: промовисті фото із порожніх пляжів Алушти

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На пляжах Алушти – майже порожньо
На пляжах Алушти – майже порожньо / фото з вільних джерел

У мережі з'явились фото із майже порожніх пляжів популярного колись курортного міста Алушта в окупованому Криму.

Відповідні скріншоти були зроблені з сайту uastreaming.net.

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На зображеннях видно, як на популярних раніше пляжах Алушти "Професорський куточок", елінг "Дельфін" та алуштинській набережній "Ротонді" надто мало відпочивальників.


Майже порожній пляж в Алушті

Користувачі у мережі саркастично коментують таку малу кількість відпочивальників. Вони пишуть, що літо у Криму вже, мабуть, закінчилось.

Крим
"Рахунок: море – 1, люди – 0"

"Море – 1, люди – 0", "Закриття сезону", – коментують жартівники.

Теги: Новини України Новини Росії Новини Криму Анексія Криму
Джерело: 24 канал
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