Сезон закінчився, не розпочавшись: промовисті фото із порожніх пляжів Алушти

У мережі з'явились фото із майже порожніх пляжів популярного колись курортного міста Алушта в окупованому Криму.

Відповідні скріншоти були зроблені з сайту uastreaming.net.

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На зображеннях видно, як на популярних раніше пляжах Алушти "Професорський куточок", елінг "Дельфін" та алуштинській набережній "Ротонді" надто мало відпочивальників.



Майже порожній пляж в Алушті

Користувачі у мережі саркастично коментують таку малу кількість відпочивальників. Вони пишуть, що літо у Криму вже, мабуть, закінчилось.



"Рахунок: море – 1, люди – 0"

"Море – 1, люди – 0", "Закриття сезону", – коментують жартівники.