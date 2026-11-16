Сгорели 5 резервуаров: Тимочко объяснил, как удар по Усть-Луге разрушит теневой бизнес РФ

Масштабы разрушений ставят под сомнение саму целесообразность восстановления нефтяной инфраструктуры, заявил председатель Рады резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко в эфире 24 Канала.

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Почему Россия рискует потерять рынок

Он подчеркнул, что последствия атаки значительно превышают прямые материальные потери от сгоревшего топлива. По словам эксперта, уничтожение емкостей вызовет каскадный эффект, который ударит по всей балтийской системе экспорта сырья.

Порт Усть-Луга служил ключевым узлом масштабной теневой схемы торговли энергоресурсами со странами Европы, Азии и Африки. Из-за вынужденной приостановки работы терминала государство-агрессор рискует окончательно утратить свои позиции, ведь нефтяной рынок не терпит пауз, и покупатели быстро найдут других партнеров.

Знаете, здесь вопрос будет стоять немного иначе – в целесообразности восстановления этой инфраструктуры. С уничтожением этих предприятий будет происходить отток именно бизнеса, занимающегося торговлей этой нефтью, отток транспортных средств и доверия покупателей– подчеркнул Иван Тимочко.

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Аналитика от Ивана Тимочко: видео

Санкции помешают восстановлению терминала

Отдельной серьезной проблемой для россиян станет поиск замены высокотехнологичному оборудованию. Подавляющее большинство турбин и агрегатных узлов на таких терминалах имеет западное происхождение, поэтому сейчас находится под жесткими международными ограничениями.

Высокотехнологичное оборудование изготавливается по заказу на годы вперед. Ни одна межконтинентальная компания не рискнет контрактами ради сомнительной прибыли от РФ, чтобы не попасть под мировые санкции– подытожил гость эфира.

Ранее спутниковые снимки подтвердили значительные разрушения резервуарного парка в Усть-Луге после ночной атаки беспилотников 11 ноября.