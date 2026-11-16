Вигоріли 5 резервуарів: Тимочко пояснив, як удар по Усть-Лузі зруйнує тіньовий бізнес РФ

Масштаби руйнувань ставлять під сумнів саму доцільність відновлення нафтової інфраструктури, заявив голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко в ефірі 24 Каналу.

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Чому Росія ризикує втратити ринок

Він підкреслив, що наслідки атаки значно перевищують прямі матеріальні втрати від згорілого пального. За словами експерта, знищення ємностей спричинить каскадний ефект, який вдарить по всій балтійській системі експорту сировини.

Порт Усть-Луга слугував ключовим вузлом масштабної тіньової схеми торгівлі енергоресурсами з державами Європи, Азії та Африки. Через вимушене призупинення роботи термінала держава-агресорка ризикує остаточно втратити свою позицію, адже нафтовий ринок не терпить пауз і покупці швидко знайдуть інших партнерів.

Знаєте, тут питання стоятиме трішки інакше – у доцільності відновлення цієї інфраструктури. Зі знищенням цих підприємств відбуватиметься відтік саме бізнесу, який займається торгівлею цією нафтою, відтік транспортних засобів та довіри покупців– наголосив Іван Тимочко.

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Аналітика від Івана Тимочка: відео

Санкції завадять відновленню термінала

Окремою серйозною проблемою для росіян стане пошук заміни для високотехнологічного устаткування. Переважна більшість турбін та агрегатних вузлів на таких терміналах має західне походження, тому зараз перебуває під жорсткими міжнародними обмеженнями.

Високотехнологічне обладнання виготовляється на замовлення на роки вперед. Жодна міжконтинентальна фірма не ризикне контрактами заради сумнівного заробітку з РФ, щоб не потрапити під світові санкції– підсумував гість ефіру.

Раніше супутникові знімки підтвердили значні руйнування резервуарного парку в Усть-Лузі після нічної атаки безпілотників 11 листопада.