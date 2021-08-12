В чем обвинили компании

Торги по содержанию и ремонту дорог общего пользования состоялись еще в 2019 году. АМКУ выявил причастность к схеме 3 компаний.

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О каких компаниях говорится:

  • Совместное украинско-австрийское предприятие "Интервиас Украина"
  • "Винницкий облавтодор",
  • ООО "ШЛЯХБУД".

Победителем в процедуре стало "Интервиас Украина".

Во время закупки компании согласовали между собой условия участия в тендере, поэтому конкуренцию между ними устранили,
– заявили в АМКУ.

12 августа Антимонопольный комитет признал действия компаний нарушением закона "О защите экономической конкуренции". Ведь те согласовали свои действия, что просто исказило исход торгов.

Как наказали нарушителей

  • Компании не могут участвовать в тендерах в течение 3 лет;
  • должны оплатить общий штраф в размере 45 859 828 гривен.