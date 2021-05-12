После того, как генпрокурор Ирина Венедиктова подписала Виктору Медведчуку подозрение в госизмене – его никто не видел. Несмотря на то, что сам он заявил, что никуда не прячется и готов к взаимодействию.

Председатель Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин считает, что сейчас его действия совершенно на это не похожи. Он также добавил, что стоит оценить работу следователей и прокуроров.

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О "сотрудничестве" Медведчука со следствием

Пресс-служба партии Медведчука заявила, что нардеп никуда не прячется, Украину не покидал и даже пообещал участвовать в следственных действиях по этому делу. Шабунин считает, что сейчас так не кажется.

"Прятки" в поместье за ​​спинами охраны – это не очень похоже на то, что Медведчук взаимодействует со следствием,

– считает Шабунин.

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Антикоррупционер считает, что лучше подписать подозрение позже, но лучше с доказательной базой, чем раньше, чтобы всем было стыдно, как в деле убийства Шеремета.

"Я очень надеюсь, что эта доказательная база есть, правда, оценить мы ее сможем, когда подозреваемым будут выбирать меры", – добавил он.

В общем, как считает активист, для Медведчука было бы достойно сначала получить подозрение и вести коммуникацию, а не прятаться за охраной. Впрочем, одного подозрения в Украине недостаточно.

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