Прятаться за охраной – это не взаимодействие со следствием, – Шабунин о подозрении Медведчуку
После того, как генпрокурор Ирина Венедиктова подписала Виктору Медведчуку подозрение в госизмене – его никто не видел. Несмотря на то, что сам он заявил, что никуда не прячется и готов к взаимодействию.
Источник:24 канал
Председатель Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин считает, что сейчас его действия совершенно на это не похожи. Он также добавил, что стоит оценить работу следователей и прокуроров.
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О "сотрудничестве" Медведчука со следствием
Пресс-служба партии Медведчука заявила, что нардеп никуда не прячется, Украину не покидал и даже пообещал участвовать в следственных действиях по этому делу. Шабунин считает, что сейчас так не кажется.
"Прятки" в поместье за спинами охраны – это не очень похоже на то, что Медведчук взаимодействует со следствием,
– считает Шабунин.
О подозрении куму Путина
Антикоррупционер считает, что лучше подписать подозрение позже, но лучше с доказательной базой, чем раньше, чтобы всем было стыдно, как в деле убийства Шеремета.
"Я очень надеюсь, что эта доказательная база есть, правда, оценить мы ее сможем, когда подозреваемым будут выбирать меры", – добавил он.
В общем, как считает активист, для Медведчука было бы достойно сначала получить подозрение и вести коммуникацию, а не прятаться за охраной. Впрочем, одного подозрения в Украине недостаточно.
Шабунин о подозрении Медведчуку: смотрите видео
Медведчуку и Козаку объявили о подозрении: коротко
- К дому пророссийского нардепа Виктора Медведчука 11 мая в Киеве пришли с обысками.
- Впоследствии генпрокурор Ирина Венедиктова подписала подозрение Медведчуку и его соратнику Тарасу Козаку.
- Им сообщили подозрения по статьям о госизмене и покушении на разграбление национальных ресурсов на территории временно оккупированного Крыма.
- Сам Виктор Медведчук подтвердил, что находится в Украине. Также политик отметил, что "не собирается прятаться".
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