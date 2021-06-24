Это означает, что, например, кто-то из Офиса Президента фальсифицировал эту подпись под петицией на своем сайте. И это лучший из возможных вариантов. Об этом в видеоблоге "Право на достоинство" сообщил руководитель ГПК Виталий Шабунин.
Читайте полный выпуск блога "Джо Байден" и Татаров: одна подпись показала, что кибербезопасность Украины под угрозой
В то же время есть и худшие варианты – государственная система авторизации пропускает ложные электронные ключи или настоящий электронный ключ был выдан на левого человека.
Это, по словам Шабунина, ставит под сомнение как защищенность электронной подписи, так и легитимность электронной демократии как таковой. Заодно – и всю систему государственной кибербезопасности.
Как подпись могла появиться на сайте ОП
Глава ГПК отметил, что есть 4 варианта, как соответствующая подпись могла появиться на сайте ОП:
- подпись сделал реальный Джо Байден, с настоящими документами. Такой вариант надо отбросить как фантастический;
- сымитировали сам факт подписи на сервере петиций;
- кто-то получил настоящую электронную подпись на поддельные документы Байдена;
- петицию подписали не настоящим электронным ключом, а ключевая государственная система авторизации это пропустила.
И если вариант с дописыванием Joe Biden прямо на сайте является неприятным, то 2 последних – просто катастрофические для всей государственной системы оказания онлайн услуг,
– отметил Шабунин.
По его словам, один из вариантов означает, что в Украине выдают настоящую электронную подпись на очевидно поддельные документы. Другой вариант показывает, что ключевая государственная система верификации считает ложные электронные ключи – подписями реальных граждан.
Полный выпуск видеоблога "Право на достоинство": смотрите видео
"Джо Байден" подписал петицию об увольнении Татарова: что известно
- ГПК собирал подписи за увольнение Олега Татарова. По состоянию на 18 июня петиция набрала 25 тысяч.
- Петицию подписал пользователь с псевдонимом "Джо Байден".
- Офис Президента попросил объяснений от Государственной службы специальной связи.