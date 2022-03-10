По словам Михаила Федорова, Google ограничивает работу Google Play в России.

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Теперь скачать платные программы россияне не смогут. Им будут доступны только бесплатные.

Напомним, что к ограничениям присоединилась компания Apple, которая 1 марта приостановила продажи всей своей продукции на территории оккупанта. Кроме того, ограничила работу Apple Pay и других услуг.

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Сообщение Михаила Федорова

Очередной шаг на пути к полной блокировке Google Play. Google ограничивает работу Google Play в России – скачать можно будет только бесплатные приложения.