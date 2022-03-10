За словами Михайла Федорова, Google обмежує роботу Google Play в Росії.

Важливо Росія готувала це 2,5 місяці, – у МВС висловились про нібито "хімічну зброю" в Україні

Тепер завантажити платні програми росіяни не зможуть. Їм будуть доступні тільки безкоштовні.

Нагадаємо, що до обмежень доєдналася компанія Apple, яка 1 березня призупинила продажі всієї своєї продукції на території окупанта. Крім того, обмежила роботу Apple Pay та інших послуг.

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Допис Михайла Федорова

Черговий крок на шляху до повного блокування Google Play. Google обмежує роботу Google Play в Росії — завантажити можна буде тільки безкоштовні програми.