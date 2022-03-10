Про це в ефірі 24 каналу розповів Вадим Денисенко – радник міністра внутрішніх справ України. За його словами, не може виключати, що подібне росіяни самі можуть спровокувати в Україні.

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Денисенко: Важливий міжнародний накал на дії Росії

Як зазначив Денисенко, росіянам дуже лінь вигадувати щось нове і складне. Саме тому історія з "українськими хімічними лабораторіями" з'явилась не зараз.

Уперше про "українські хімічні лабораторії", де американці вирощують невідомо які віруси з'явилось приблизно 2,5 місяці тому,

– наголосив він.

Радник міністра внутрішніх справ підкреслив, що брехливі публікації з'являлись періодично – фактично 1 раз на 10 днів. У країні-агресорці інформаційно вже готували цю історію.

"Дуже добре, що зараз і британці, і американці включилися у відповіді. Важливо, щоб справді був великий міжнародний інформаційний накал", – вважає Денисенко.



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