В ночь на вторник Киевская область снова была под ударом. Вспыхнуло несколько пожаров, но люди не пострадали.

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Что известно о падении "Шахеда" на дом в Киевской области

Во время масштабной российской атаки на Украину в одном из населенных пунктов Обуховского района "Шахед", у которого закончилось топливо, упал на частный жилой дом. В результате взрыва часть здания была уничтожена,

– сказано в материале.

Последствия прилета "Шахеда" по дому под Киевом / Фото OBOZ

К счастью, никто не пострадал. Хозяин вместе с женой был внутри дома. Как он заверил, находились в безопасном месте, между стенами.

Летел "Шахед", у которого закончилось топливо. Он спланировал прямо в дом и взорвался – там 50 килограммов тротила. Разнесло полдома. Слава богу, никто не пострадал – сидели в стороне. Но повылетали все окна и все двери,

– рассказал Александр Миленин.

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И во время атаки 26 августа, и во время атаки 27 августа российские дроны снова залетали на территорию Беларуси. На этот раз их было по меньшей мере 6.