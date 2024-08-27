Следует сказать, что это уже вторая ночь подряд, когда оккупанты обстреливают Киевскую область. Однако, как и прошлой ночью на 26 августа, в области работала противовоздушная оборона, фиксируют сбитые цели.
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Детали ночной атаки на Киевскую область
Председатель ОВА Руслан Кравченко заявил, что применили захватчики по Киевщине как и ракеты, так и дроны – то есть удар был комбинированным.
Самое главное, нет пострадавших среди людей и попаданий по объектам критической инфраструктуры.
В области работали силы ПВО. Есть сбитые цели. Попаданий в объекты жилой и критической инфраструктуры нет. Пострадавшие отсутствуют,
– указано в сообщении.
В результате падения обломков все же произошло возгорание на травяном настиле и лесной подстилке за пределами населенных пунктов в нескольких общинах области. Однако пожары оперативно ликвидировали соответствующие службы.
В ОВА призывают беречь себя и родных и не игнорировать сообщения о воздушной опасности.
Оперативные группы продолжают (по состоянию на 08:30 – 24 Канал) работы по фиксации и ликвидации последствий атаки,
– добавляют в областной военной администрации.
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