Слід сказати, що це вже друга ніч поспіль, коли окупанти обстрілюють Київщину. Однак, як минулої ночі на 26 серпня, в області працювала протиповітряна оборона, фіксують збиті цілі.

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Деталі нічної атаки на Київщину

Голова ОВА Руслан Кравченко заявив, що застосували загарбники по Київщині як і ракети, так і дрони – тобто удар був комбінованим.

Щонайголовніше, немає потерпілих серед людей та влучань по об'єктах критичної інфраструктури.

В області працювали сили ППО. Є збиті цілі. Влучань в об'єкти житлової та критичної інфраструктури немає. Постраждалі відсутні,

– вказано в повідомленні.

Унаслідок падіння уламків усе ж сталося загорання на трав'яному настилі та лісовій підстилці поза межами населених пунктів у декількох громадах області. Проте пожежі оперативно ліквідувати відповідні служби.

В ОВА закликають берегти себе та рідних та не ігнорувати повідомлення про повітряну небезпеку.

Оперативні групи продовжують (станом на 08:30 – 24 Канал) роботи з фіксації та ліквідації наслідків атаки,

– додають в обласній військовій адміністрації.

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Зверніть увагу! Повітряну тривогу в Київській області оголосили ще 26 серпня, близько 23:20. Станом на 09:10, 27 серпня – вона триває уже більш як 9 з половиною годин.