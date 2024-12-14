Наши защитники отражали атаку противника. Владимир Зеленский показал, как военные уничтожали российские беспилотники, сообщает 24 Канал.

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Как военные уничтожали вражеские цели во время атаки

"Каждый день мы видим работу наших защитников неба", – так начал свое сообщение президент.

В ночь на 14 декабря россияне совершили очередной террор ударными дронами, применив более, чем 130 БпЛА. Около 60 удалось уничтожить, более 70 локально потеряны.

Зеленский поблагодарил наших защитников неба: зенитным ракетным войскам, авиации, подразделениям РЭБ, мобильным огневым группам – каждому и каждой в разных видах и родах сил.

Он отметил, что "важно, что нам удается защитить наших людей, нашу инфраструктуру от большинства угроз... но, к сожалению, не от всех".

Президент подчеркнул, что Украина нуждается в поддержке. Он отметил, что больше "Петриот" и других систем противовоздушной обороны, ракет к ним, усиление санкций против России – все это позволит защитить больше наших людей.

"И мир имеет ресурсы, чтобы помочь нам в этом", – подчеркнул лидер Украины.

В своей публикации гарант также разместил видео, на котором видно, как наши защитники уничтожают вражеские цели, которыми атаковал противник.

Как защитники неба уничтожали российские дроны: смотрите видео