"Шахеды" летели в Черкасскую область с Юга Украины. Собственно, дроны-камикадзе враг запустил со временно оккупированного полуострова Крым.

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В Черкасской области работала ПВО

Собственно, воздушная тревога в Черкасской области была объявлена в 00:21. Тогда сообщалось, что возможна угроза дронов-камикадзе.

Уже в 01:08 Воздушные силы предупредили жителей Черкасс. В роде войск отметили, что "Шахеды" летят на город.

А уже в 01:20 глава ОВА Игорь Табурец отметил, что существует повышенная опасность. По его словам, оккупанты применили ударные БПЛА. В регионе работает ПВО.