"Шахеди" летіли на Черкащину з Півдня України. Власне, дрони-камікадзе ворог запустив з тимчасово окупованого півострова Крим.

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На Черкащині працювала ППО

Власне, повітряну тривогу у Черкаській області оголосили о 00:21. Тоді повідомляли, що можлива загроза дронів-камікадзе.

Вже о 01:08 Повітряні сили зробили попередження для мешканців Черкас. У роді військ зазначили, що "Шахеди" летять на місто.

А вже о 01:20 глава ОВА Ігор Табурець зазначив, що існує підвищена небезпека. За його словами, окупанти застосували ударні БпЛА. В регіоні працює ППО.

Моніторингові канали о 01:39 вкотре звернулися до мешканців Черкас. Їх попрохали бути пильними, адже працюватимуть Сили оборони.