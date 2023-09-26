"Шахеди" летіли на Черкащину з Півдня України. Власне, дрони-камікадзе ворог запустив з тимчасово окупованого півострова Крим.
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На Черкащині працювала ППО
Власне, повітряну тривогу у Черкаській області оголосили о 00:21. Тоді повідомляли, що можлива загроза дронів-камікадзе.
Вже о 01:08 Повітряні сили зробили попередження для мешканців Черкас. У роді військ зазначили, що "Шахеди" летять на місто.
А вже о 01:20 глава ОВА Ігор Табурець зазначив, що існує підвищена небезпека. За його словами, окупанти застосували ударні БпЛА. В регіоні працює ППО.
Моніторингові канали о 01:39 вкотре звернулися до мешканців Черкас. Їх попрохали бути пильними, адже працюватимуть Сили оборони.