Российские войска не прекращают наносить циничные удары по разным областям Украины. 24 Канал призывает находиться в укрытиях в случае объявления воздушной тревоги в вашей области, ведь это может уберечь жизнь и облегчить работу нашим защитникам неба.
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Актуальное движение "Шахедов"
- Несколько групп БпЛА с Сумщины на Черниговщину и Полтавщину.
- БпЛА из Харьковской области на Днепропетровщину.
- БпЛА из Запорожской области на Днепропетровщину.
- БпЛА на севере Донецкой области курсом на юг.
Несколько групп вражеских БпЛА на Сумщине в юго-западном направлении
Сумская, Харьковская области – угроза ударных БпЛА
Днепр – вражеский БпЛА в направлении города.
Полтава – БпЛА с юга в направлении города.
Вражеский БпЛА из Днепропетровской области движется курсом на Полтавскую область.
Вражеский БпЛА из Херсонской области летит в направлении Николаевской области.
БпЛА из Днепропетровской области курсом на Кировоградскую область.
Группа вражеских БпЛА в направлении городов движется в направлении Кривого Рога.
Несколько групп вражеских БпЛА из Запорожской области движутся на Днепропетровскую область.