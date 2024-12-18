Российские войска не прекращают наносить циничные удары по разным областям Украины. 24 Канал призывает находиться в укрытиях в случае объявления воздушной тревоги в вашей области, ведь это может уберечь жизнь и облегчить работу нашим защитникам неба.

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15:51, 18 декабря Актуальное движение "Шахедов" Несколько групп БпЛА с Сумщины на Черниговщину и Полтавщину.

БпЛА из Харьковской области на Днепропетровщину.

БпЛА из Запорожской области на Днепропетровщину.

БпЛА на севере Донецкой области курсом на юг.

15:27, 18 декабря Несколько групп вражеских БпЛА на Сумщине в юго-западном направлении

15:13, 18 декабря Сумская, Харьковская области – угроза ударных БпЛА

13:54, 18 декабря Днепр – вражеский БпЛА в направлении города.

13:52, 18 декабря Полтава – БпЛА с юга в направлении города.

13:28, 18 декабря Вражеский БпЛА из Днепропетровской области движется курсом на Полтавскую область.

13:14, 18 декабря Вражеский БпЛА из Херсонской области летит в направлении Николаевской области.

12:56, 18 декабря БпЛА из Днепропетровской области курсом на Кировоградскую область.

12:33, 18 декабря Группа вражеских БпЛА в направлении городов движется в направлении Кривого Рога.