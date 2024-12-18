Російські війська не припиняють завдавати цинічних ударів по різних областях України. 24 Канал закликає перебувати в укриттях в разі оголошення повітряної тривоги у вашій області, адже це може вберегти життя і полегшити роботу нашим захисникам неба.

Дивіться також Росія вночі атакувала 81 "Шахедом": скільки збила ППО

19:15, 18 грудня Відбій загрози по областях!

15:51, 18 грудня Актуальний рух "Шахедів" Декілька груп БпЛА з Сумщини на Чернігівщину та Полтавщину.

БпЛА з Харківщини на Дніпропетровщину.

БпЛА із Запорізької області на Дніпропетровщину.

БпЛА на півночі Донеччини курсом на південь.

15:27, 18 грудня Декілька груп ворожих БпЛА на Сумщині у південно-західному напрямку

15:13, 18 грудня Сумська, Харківська області – загроза ударних БпЛА

13:54, 18 грудня Дніпро – ворожий БпЛА у напрямку міста.

13:52, 18 грудня Полтава – БпЛА з півдня у напрямку міста.

13:28, 18 грудня Ворожий БпЛА з Дніпропетровської області рухається курсом на Полтавську область.

13:14, 18 грудня Ворожий БпЛА з Херсонської області летить у напрямку Миколаївської області.

12:56, 18 грудня БпЛА з Дніпропетровської області курсом на Кіровоградську область.

12:33, 18 грудня Група ворожих БпЛА у напрямку міст рухається у напрямку Кривого Рогу.