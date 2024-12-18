Російські війська не припиняють завдавати цинічних ударів по різних областях України. 24 Канал закликає перебувати в укриттях в разі оголошення повітряної тривоги у вашій області, адже це може вберегти життя і полегшити роботу нашим захисникам неба.

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19:15, 18 грудня

Відбій загрози по областях!

15:51, 18 грудня

Актуальний рух "Шахедів"

  • Декілька груп БпЛА з Сумщини на Чернігівщину та Полтавщину.
  • БпЛА з Харківщини на Дніпропетровщину.
  • БпЛА із Запорізької області на Дніпропетровщину.
  • БпЛА на півночі Донеччини курсом на південь.
15:27, 18 грудня

Декілька груп ворожих БпЛА на Сумщині у південно-західному напрямку

15:13, 18 грудня

Сумська, Харківська області – загроза ударних БпЛА

13:54, 18 грудня

Дніпро – ворожий БпЛА у напрямку міста.

13:52, 18 грудня

Полтава – БпЛА з півдня у напрямку міста.

13:28, 18 грудня

Ворожий БпЛА з Дніпропетровської області рухається курсом на Полтавську область.

13:14, 18 грудня

Ворожий БпЛА з Херсонської області летить у напрямку Миколаївської області.

12:56, 18 грудня

БпЛА з Дніпропетровської області курсом на Кіровоградську область.

12:33, 18 грудня

Група ворожих БпЛА у напрямку міст рухається у напрямку Кривого Рогу.

12:12, 18 грудня

Декілька груп ворожих БпЛА із Запорізької області рухаються на Дніпропетровську область.