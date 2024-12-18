Російські війська не припиняють завдавати цинічних ударів по різних областях України. 24 Канал закликає перебувати в укриттях в разі оголошення повітряної тривоги у вашій області, адже це може вберегти життя і полегшити роботу нашим захисникам неба.
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Відбій загрози по областях!
Актуальний рух "Шахедів"
- Декілька груп БпЛА з Сумщини на Чернігівщину та Полтавщину.
- БпЛА з Харківщини на Дніпропетровщину.
- БпЛА із Запорізької області на Дніпропетровщину.
- БпЛА на півночі Донеччини курсом на південь.
Декілька груп ворожих БпЛА на Сумщині у південно-західному напрямку
Сумська, Харківська області – загроза ударних БпЛА
Дніпро – ворожий БпЛА у напрямку міста.
Полтава – БпЛА з півдня у напрямку міста.
Ворожий БпЛА з Дніпропетровської області рухається курсом на Полтавську область.
Ворожий БпЛА з Херсонської області летить у напрямку Миколаївської області.
БпЛА з Дніпропетровської області курсом на Кіровоградську область.
Група ворожих БпЛА у напрямку міст рухається у напрямку Кривого Рогу.
Декілька груп ворожих БпЛА із Запорізької області рухаються на Дніпропетровську область.