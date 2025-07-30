Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Киевскую ОВА. Впоследствии взрывы раздавались и в самой столице, о чем сообщил мэр Виталий Кличко.

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Что известно о взрывах в Киеве и области?

Вечером 30 июля российские войска в очередной раз осуществляют террор украинских городов. Так, поздно вечером под прицел врага попала Киевщина.

Так, о 22:52 в Киевской ОВА сообщили, что в воздушном пространстве области зафиксировано БПЛА. Силы противовоздушной обороны работают по вражеским целям.

Там обратились к жителям региона и призвали находиться в укрытиях до конца воздушной тревоги.

"Придерживайтесь информационной тишины – не фиксируйте и не выкладывайте в сеть работу наших защитников", – подчеркнули там.

Уже буквально через несколько минут городской голова Киева сообщил о том, что в столице громко. Так, о 23:03 Кличко информировал о взрывах в городе и работе сил ПВО по российским дронам.

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К слову, вечером 30 июля взрывы раздавались и в Самару на Днепропетровщине.