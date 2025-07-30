Про це пише 24 Канал з посиланням на Київську ОВА. Згодом вибухи лунали і в самій столиці, про що повідомив мер Віталій Кличко.

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Що відомо про вибухи в Києві та області?

Ввечері 30 липня російські війська вкотре здійснюють терор українських міст. Так, пізно ввечері під приціл ворог потрапила Київщина.

Так, о 22:52 в Київській ОВА повідомили, що в повітряному просторі області зафіксовано БпЛА. Сили протиповітряної оборони працюють по ворожих цілях.

Там звернулися до жителів регіону та закликали перебувати в укриттях до кінця повітряної тривоги.

"Дотримуйтеся інформаційної тиші – не фіксуйте та не викладайте в мережу роботу наших захисників", – підкреслили там.

Вже буквально через декілька хвилин міський голова Києва повідомив про те, що в столиці гучно. Так, о 23:03 Кличко інформував про вибухи в місті та роботу сил ППО по російських дронах.

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До слова, ввечері 30 липня вибухи лунали і в Самару на Дніпропетровщині.