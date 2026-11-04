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"Шахеды" атакуют Украину: где пролетают российские БПЛА

Катерина Миленина

Атака дронов / Фото Getty Images (иллюстративное)

Атака дронов

24 Канал внимательно следит за сообщениями Военно-воздушных сил ВС Украины и сообщает, что на данный момент известно об угрозе с воздуха.

 
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4 ноября 2026

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Черниговская область: Реактивные БПЛА направляются на Козелец.

УАБы в Днепропетровскую область

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