"Шахеды" атакуют Украину: где пролетают российские БПЛА

24 Канал внимательно следит за сообщениями Военно-воздушных сил ВС Украины и сообщает, что на данный момент известно об угрозе с воздуха.
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Хронология событий
4 ноября 2026
Реактивный БПЛА пролетел мимо Димера, направляясь в Киев.
Черниговская область: Реактивные БПЛА направляются на Козелец.
УАБы в Днепропетровскую область
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