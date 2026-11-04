"Шахеди" атакують Україну: де пролітають російські БпЛА

24 Канал уважно стежить за повідомленнями Повітряних сил ЗС України та повідомляє, що відомо на цей момент про повітряну загрозу.
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Хронологія подій
4 листопада 2026
Реактивний БпЛА повз Димер, курсом на Київ.
Чернігівщина: Реактивні БпЛА курсом на Козелець.
КАБи на Дніпропетровщину
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