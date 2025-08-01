Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы ВСУ. Подчеркиваем, что во время угрозы важно не пренебрегать собственной безопасностью и находиться в укрытии.

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Куда летят вражеские дроны?

20:55, 1 августа

Киевская область (Броварской, Бориспольский районы) – угроза применения ударных вражеских БПЛА!

20:46, 1 августа

Харьков (Харьковский район) – угроза применения врагом ударных БПЛА!

20:40, 1 августа

БПЛА на северо-востоке и востоке Черниговщины, курс – юго-западный.

20:38, 1 августа

Сумская область – угроза применения врагом ударных БПЛА!

20:09, 1 августа

Житомирская область, Киевская область (Вышгородский, Бучанский районы) – угроза применения ударных вражеских БПЛА!

19:47, 1 августа

Киевская область (Вышгородский район) – угроза применения ударных вражеских БПЛА!

19:42, 1 августа

Черниговщина – БПЛА курсом на Остер/Десну/Киевщину.

18:48, 1 августа

Вражеские ударные БПЛА на северо-восток от Чернигова, курс – юго-западный.

18:11, 1 августа

Сумская область – угроза применения врагом ударных БПЛА!

18:09, 1 августа

Черниговская область – угроза применения врагом ударных БПЛА!