Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы ВСУ. Подчеркиваем, что во время угрозы важно не пренебрегать собственной безопасностью и находиться в укрытии.

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