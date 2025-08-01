Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Повітряні сили ЗСУ. Наголошуємо, що під час загрози важливо не нехтувати власною безпекою та перебувати в укритті.

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Куди летять ворожі дрони?

20:55, 1 серпня

Київська область (Броварський, Бориспільський райони) – загроза застосування ударних ворожих БпЛА!

20:46, 1 серпня

Харків (Харківський район) – загроза застосування ворогом ударних БпЛА!

20:40, 1 серпня

БпЛА на північному сході та сході Чернігівщини, курс – південно-західний.

20:38, 1 серпня

Сумська область – загроза застосування ворогом ударних БпЛА!

20:09, 1 серпня

Житомирська область, Київська область (Вишгородський, Бучанський райони) – загроза застосування ударних ворожих БпЛА!

19:47, 1 серпня

Київська область (Вишгородський район) – загроза застосування ударних ворожих БпЛА!

19:42, 1 серпня

Чернігівщина – БпЛА курсом на Остер/Десну/Київщину.

18:48, 1 серпня

Ворожі ударні БпЛА на північний схід від Чернігова, курс – південно-західний.

18:11, 1 серпня

Сумська область – загроза застосування ворогом ударних БпЛА!

18:09, 1 серпня

Чернігівська область – загроза застосування ворогом ударних БпЛА!