Об этом 24 Каналу рассказал авиационный эксперт Богдан Долинце, прокомментировав информацию, что в Беларуси снова зафиксировали российские "Шахеды". Местная ПВО сбивала беспилотники.

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Почему "Шахеды" залетели в Беларусь

О причинах появления "Шахедов" в Гомельской области можно только догадываться. Как отметил Долинце, эти беспилотники не могли просто так случайно залететь в воздушное пространство Беларуси.

Должны понимать, что эти дроны не могут вот так случайно залететь в Беларусь. Россия устанавливает маршруты и программное обеспечение для полета беспилотника. Залетело в Беларусь? Надо, наверное, Лукашенко спрашивать у Путина, зачем тот это делает,

– сказал Долинце.

Обратите внимание! В Гомельской области Беларуси было слышно два взрыва. Местные зафиксировали работу ПВО. Потом в соцсетях опубликовали видео, как один из "Шахедов" горит и падает.