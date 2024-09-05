Про це 24 Каналу розповів авіаційний експерт Богдан Долінце, прокоментувавши інформацію, що в Білорусі знову зафіксували російські "Шахеди". Місцева ППО збивала безпілотники.

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Чому "Шахеди" залетіли до Білорусі

Про причини появи "Шахедів" в Гомельській області можна лише здогадуватися. Як наголосив Долінце, ці безпілотники не могли просто так випадково залетіти в повітряний простір Білорусі.

Маємо розуміти, що ці дрони не можуть ось так випадково залетіти до Білорусі. Росія встановлює маршрути та програмне забезпечення для польоту безпілотника. Залетіло до Білорусі? Треба, напевно, Лукашенку питати в Путіна, навіщо той це робить,

– сказав Долінце.

Зверніть увагу! У Гомельській області Білорусі було чутно два вибухи. Місцеві зафіксували роботу ППО. Згодом в соцмережах опублікували відео, як один із "Шахедів" горить та падає.