Винищувач ВПС РБ близько 20 хвилин ганялися за дроном, а потім близько 4 ранку у Гомельській області чули не менше двох вибухів і спостерігали яскравий спалах у небі. В етері 24 Каналу військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко припустив, чому Білорусь збила російський безпілотник.

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Два варіанти, чому білоруси збили дрон

На думку військово-політичного оглядача, може бути декілька варіантів, чому авіація РБ ліквідувала "Шахед", який, до речі, не вперше заходить на білоруську територію.

Перший варіант – це те, що Білорусь була в курсі того, що її повітряний простір буде використовуватися як транзит, але з одним з "Шахедів" щось трапилось й він вийшов з-під контролю. Тому повітряні сили Білорусі змушені були його знищити у своєму повітряному просторі.

Інший – Білорусь цього разу, а, можливо, й не вперше не була проінформована щодо використання її повітряного простору як транзитного, тому білоруси знищили цей об'єкт, не маючи повної інформації, куди саме він прямує.

В обох варіантах не означає, що Лукашенко з Путіним посваряться. Як може маріонетка посваритися з тим, хто нею керує?

– мовив Коваленко.

Зараз Білорусь залежна від Росії, але між тим в Алєксандра Лукашенка є захист від іншого партнера – Китаю. Тому в деяких питаннях білоруси можуть себе вести більш зухвало. Наприклад, як у питанні передачі контролю над білоруською армією російським генералам.