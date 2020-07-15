Угольная шахта "Надежда" будет поставлять сырье для "Центрэнерго".

Об этом во вторник, 14 июля, сообщил директор "Надежды" Игорь Пиляй. В результате переговоров с руководством ПАО "Центрэнерго" договорились о поставке не менее 550 тонн угля в сутки.

"Сейчас шахта "Надежда" является единственным в Украине угледобывающим предприятием без государственной поддержки. В период до 2019 года на предприятии были накоплены значительные долги на общую сумму 50 миллионов гривен, из них 39 миллионов – долги по зарплате. Поэтому мы благодарны руководству "Центрэнерго" за протянутую нам руку помощи. Со своей стороны будем работать над добычей достаточных объемов угля надлежащего качества", – отметил Игорь Пиляй.

Первые отгрузки начнутся уже 15 июля, что подтверждает также дирекция "Центрэнерго". В то же время, там до сих пор ждут предварительно обещанного открытия кредитной линии в одном из государственных банков, анонсированного после совещания у и.о. министра энергетики Ольги Буславец. Это позволит энергогенерирующей компании получить оборотные средства для расчетов с украинскими шахтами.

"Несмотря на то, что наше обращение к государственным банкам о предоставлении для "Центрэнерго" кредитной линии до сих пор остается без ответа, мы согласились пойти навстречу шахтерам на приемлемых для обеих сторон условиях. Речь идет о достаточных объемах отгрузок и качестве угля. С нашей стороны будет обеспечено выполнение всех финансовых обязательств по договорам", – сообщил и.о. генерального директора Александр Корчинский.