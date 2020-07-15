Вугільна шахта "Надія" буде постачати сировину для "Центренерго".

Про це у вівторок, 14 липня, повідомив директор "Надії" Ігор Пиляй. В результаті переговорів із керівництвом ПАТ "Центренерго" домовлено про постачання не менше 550 тонн вугілля на добу.

"Наразі шахта "Надія" є єдиним в Україні вугледобувним підприємством без державної підтримки. У період до 2019 року на підприємстві були накопичені значні борги на загальну суму 50 мільйонів гривень, із них 39 мільйонів – борги по зарплаті. Тож ми вдячні керівництву "Центренерго" за простягнуту нам руку допомоги. Зі свого боку будемо працювати над видобутком достатніх обсягів вугілля належної якості", – зазначив Ігор Пиляй.

Перші відвантаження розпочнуться вже 15 липня, що підтверджує також дирекція "Центренерго". Водночас, там досі чекають попередньо обіцяного відкриття кредитної лінії в одному з державних банків, анонсованого після наради у в.о. міністра енергетики Ольги Буславець. Це дозволить енергогенеруючій компанії отримати обігові кошти для розрахунків із українськими шахтами.

"Попри те, що наше звернення до державних банків про надання для "Центренерго" кредитної лінії досі залишається без відповіді, ми погодилися піти назустріч шахтарям на прийнятних для обох сторін умовах. Йдеться, зокрема, про достатні обсяги відвантажень та якість вугілля. З нашого боку буде забезпечене виконання усіх фінансових зобов'язань за договорами", – повідомив в.о. генерального директора Олександр Корчинський.